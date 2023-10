ULTIMA ORĂ! Focșaniul și alte 72 de localități din Vrancea, sub averizare meteo nowcasting de vânt puternic Focșaniul și alte 72 de localitați din Vrancea, se afla incepand cu ora 12.00, pana la ora 19.00, sub averizare meteo nowcasting de vant puternic. Meteorologii au anunțat ca se vor inregistra rafale de pana la 60 km/h. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Data emiterii : 31-10-2023 ora 12 Nr. mesajului […] Articolul ULTIMA ORA! Focșaniul și alte 72 de localitați din Vrancea, sub averizare meteo nowcasting de vant puternic apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

