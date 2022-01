ULTIMA ORĂ! Focșani. Un arbore a căzut din cauza vântului puternic peste cabluri electrice Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit, cu un echipaj și o autospeciala de intervenție, pe str. Panduri din municipiul Focșani, pentru degajarea unui arbore cazut din cauza vantului puternic, peste cabluri electrice. La fața locului au fost prezente și echipaje de la Electrica și Direcția de Dezvoltare Focșani. Articolul ULTIMA ORA! Focșani. Un arbore a cazut din cauza vantului puternic peste cabluri electrice apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

