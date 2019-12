Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Iasi care a lovit si distrus oglinda unui autoturism apartinand unei tinere este cercetat penal. Acesta s-ar fi certat cu soferita dupa o neintelegere privind prioritatile in trafic, si apoi i-a lovit femeii oglinda de la masina. Fata agresata verbal si cu masina lovita a sunat la Politie,…

- Un polițist din cadrul IPJ Satu Mare a fost filmat in timp ce circula haotic cu mașina in trafic. Oprit de polițiștii de la Rutiera, acesta a refuzat testarea cu aparatul etilotest și a fost reținut pentru 24 de ore, scrie Mediafax.Filmul cu polițistul a fost postat pe pagina de Facebook a…

- Romanii au cautat cel mai des pe Google, in acest an, informatii despre serialul "Game of Thrones", despre Facebook, Simona Halep sau Liviu Dragnea, potrivit unui studiu realizat de o agentie de profil, scrie agerpres.ro. Alte cautari frecvente au vizat modul de calcul al somajului sau cazul de la…

- Situație incendiara la Napoli, unde fanii sunt in razboi cu proprii jucatori, din cauza rezultatelor modeste inregistrate de ehipa in ultima perioada. In ”vizorul” fanilor furioși a intrat Piotr Zielinski, fotbalistul polonez de 25 de ani de la Napoli. Suporterii i-au spart mașina lui Zielinski și i-au…

- Autoritațile americane au publicat in aceasta saptamana mai multe documente de peste 400 de pagini cu privire la ancheta in cazul accidentului fatal in care a fost implicata o mașina autonoma Uber in statul american Arizona in luna martie a anului trecut. La vremea respectiva, un Volvo XC90 cu toate…

- Ziarul Unirea Vine MAREA EPURARE: In 48 de la instalarea Guvernului Orban vor fi schimbati toti prefectii si subprefectii, iar in sistemul bugetar se va face audit Vine MAREA EPURARE: In 48 de la instalarea Guvernului Orban vor fi schimbati toti prefectii si subprefectii, iar in sistemul bugetar se…

- Putini soferi stiu ce semnifica martorii care se aprind la bordul masinii si se intereseaza de acestia doar dupa ce raman cu masina pe marginea drumului. Cativa dintre acestia semnaleaza probleme grave la autovehicul, iar daca conducatorii auto actioneaza la timp pot preintampina defectiuni majore.

- Un echipaj de poliție din Statele Unite a fost nevoit sa abandoneze urmarirea unui suspect cautat intr-un caz de crima, dupa ce mașina de patrula Tesla in care se aflau a ramas fara baterie, informeaza digi24.ro.