- Inca 14 persoane infectate cu noul coronavirus au murit in Romania, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 1.070, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre opt femei si sase barbati cu varste cuprinse intre 36 si 83 de ani. Trei dintre cele 14 cazuri sunt persoane din…

- Inca zece persoane infectate cu noul coronavirus au murit in Romania, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 705, informeaza Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului. Unul dintre cele 10 cazuri anunțate de GCS este al unei femei din Vrancea, in varsta de 65 de ani, suferind și de…

- Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului anunțat in aceasta seara ca inca 22 de persoane au decedat din cauza coronavirusului. Bilanțul total urca astfel la 601 oameni care și-au pierdut viața. Au decedat persoane cu varsta intre 50 și 98 de ani, majoritatea cu alte afecțiuni medicale. Ultimul…

- Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a anunțat noi decese din cauza COVID-19. Astfel, bilanțul total a ajuns la 528 de persoane decedate, ultimul caz fiind al unei persoane din Vrancea, o femeie de 60 de ani. Deces nr. 528 Femeie, 60 ani din județul Vrancea Data internarii: 02.04.2020 in Spitalul…

- Inca cinci persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati ajungand la 392, informeaza, joi, Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre doua femei si trei barbati, cu varste cuprinse intre 50 si 89 de ani. * Deces 388 – femeie, 66 ani, din judetul Vrancea. Internata in…

- In ultima informare de presa a Grupului de Comunicare Strategica, se afla și un nou deces al unei persoane din Vrancea. Este vorba despre o femeie de 66 de ani, internata la Spitalul Municipal Adjud. Deces 388 Femeie, 66 ani din județul Vrancea. Internata in 11.04.2020 in Spitalul Municipal Adjud. Contact…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat joi seara primul deces provocat de coronavirus in județul Vrancea. „Deces 109 Femeie, 83 ani, jud. Vrancea. A decedat acasa in data de 31.03.2020. Probe pentru COVID-19 recoltate la necropsie, in data de 1.04.2020, rezultat pozitiv in data de 2.04.2020. Are…

- Astazi, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiași și transferat in aceeași data la SCBI Craiova,…