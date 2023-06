ULTIMA ORĂ! Fată de 15 ani, aflată pe bicicletă, lovită de o mașină la Paltin O adolescenta aflata pe bicicleta a fost lovita de o mașina astazi, la Paltin. Conform SAJ Vrancea, fata a fost preluata de o ambulanța și transportata la spital. La ora 12.26, SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un accident rutier in localitatea Paltin, o bicicleta intrata in coliziune cu un autoturism. La solicitare s-a […] Articolul ULTIMA ORA! Fata de 15 ani, aflata pe bicicleta, lovita de o mașina la Paltin apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 23 aprilie 2023, la ora 10:44, Serviciul de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea a primit o solicitare pentru un barbat inconștient, aflat in interiorul unui autoturism, langa o stupina pe un camp, intre localitațile Bolotești și Ivancești. La solicitare s-a deplasat un echipaj SAJ de urgența tip…

- La ora 10.07, SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un accident rutier pe strada Vrancei spre Bolotești: un autoturism intrat in coliziune cu un stalp. La solicitare s-au deplasat trei echipaje SAJ de urgența, unul tip C2 cu medic și doua echipaje tip B 2 cu asistent. La accident s-au identificat…

- Prin apel 112 a fost sesizat faptul ca in Marașești un autovehicul, in care se aflau doua persoane, s-a rasturnat in fața unui imobil. La fața locului intervin polițiștii Serviciului Rutier. Conducatorul auto a fost transportat la spital. UPDATE! Din nefericire, conducatorul auto, un barbat de 66 ani,…

- Purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea transmite: La ora 19:13, SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un copil de 5 ani cu arsura termica produsa accidental in localitatea Vintileasca. La solicitare s-a deplasat un echipaj SAJ de urgența tip B 2 cu asistent medical…

- Un barbat in varsta de 45 de ani a fost gasit decedat in localitatea Țifești. Potrivit SAJ Vrancea, barbatul prezenta „leziuni produse prin arsura termica, incompatibile cu viața.” „La ora 13.50, SAJ Vrancea a primit o solicitare in localitatea Țifești pentru o persoana inconștienta, cu arsura termica.…