- Alte 681 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 568 in rindul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 14 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 3-Romania, 2-Italia, 2-Ucraina, 1-Egipt, 1-Franța, 1-Germania, 1-Irlanda, 1-Turcia,…

- Alte 787 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 682 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 19 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 3 - Marea Britanie, 3 - SUA, 3 - Ucraina, 2 - Bulgaria, 2 - Romania, 2 - Turcia,…

- Alte 485 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 414 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 32 sunt de import: 8-Italia, 6-Turcia, 4-Romania, 3-Rusia, 2-Bulgaria, 2-Ucraina, 2-Germania, 1-Belgia, 1-Canada, 1-Letonia,…

- Alte 193 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 18 sunt de import: 5-Franța, 3-Germania, 3-Irlanda, 2-Turcia, 1-Grecia, 1-Italia, 1-Marea Britanie, 1-Rusia, 1-Romania. {{540718}}Numarul total de teste efectuate – 6.482, dintre…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 184 cazuri de Covid-19. Din numarul total de cazuri, 26 sunt de import, din urmatoarele țari: Spania, Italia, Marea Britanie, Turcia, Romania, Rusia, Ucraina, Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Irlanda.

- Alte 184 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 26 sunt de import: 5-Spania, 4-Italia, 3- Marea Britanie, 3-Turcia, 2-Romania, 2-Rusia, 2-Ucraina, 1-Belgia, 1-Danemarca, 1-Franța, 1-Germania, 1-Irlanda.

- Alte 166 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 16 sunt de import: 4-Turcia, 3-Franța, 3-Italia, 2-Marea Britanie, 2-Irlanda, 1-Germania, 1-Rusia.

