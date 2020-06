ULTIMA ORĂ. Estonia a impus din nou restricții pentru români! Ministerul de Externe din Estonia a anunțat ca romanii care merg in aceasta țara vor trebui sa stea in izolare timp de doua saptamani, din cauza ratei mare de infectare din Romania. Decizia guvernului de la Tallinn vine intr-un moment in care autoritațile romane au anunțat ca persoanele care vin din Estonia in Romania nu vor mai […] Sursa articolului: ULTIMA ORA. Estonia a impus din nou restricții... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

