- Programul de lucru al Laboratorului de Biologie moleculara DSP Vrancea – perioada 24 dec. 2021 – 3 ian. 2022 In perioada 24.12. 2021 – 03.01.2022, Laboratorul de biologie moleculara din cadrul DSP Vrancea (recoltare teste) va funcționa dupa orarul: Vineri 24.12.2021: 7.30 – 19.30 Sambata 25.12.2021,…

- In județul Vrancea, in data de 23 decembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 025 persoane in carantina la domiciliu; 31 persoane in izolare la domiciliu; 23 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 4 persoane sunt internate la ATI, 2…

- Autoritatile au stabilit programele centrelor de vaccinare din municipiul Satu Mare care vor fi deschise in perioada sarbatorilor de iarna. Iata orarul acestora: – in zilele 25 și 26 decembrie – Centrul de vaccinare din incinta Școlii Gimnaziale Avram Iancu intre orele 12:00 – 14:00; – in zilele 01…

- Astazi, reprezentații Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vrancea au dat publicitații o statistica cu privire la: rata de vaccinare a personalului unitații, numarul elevilor/preșcolarilor, modul de funcționare (fizic/online), modul de administrare al testelor (cu raspunsuri la alegere: acasa/la școala/mixt),…

- In județul Vrancea, in data de 05 noiembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 898 persoane in carantina la domiciliu; 975 persoane in izolare la domiciliu; 250 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 27 persoane sunt internate la ATI,…

- Conform art.1 din Ordonanta de urgenta nr.111 din 2 octombrie 2021 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea…

- – Centru de vaccinare „Sala de Sport Odobești” – program L – V, 8.00 – 20.00, flux Pfizer-Biontech; – Centru de vaccinare „Centrul de Cronici Panciu” – program L – D, 8.00 – 14.00, fluxuri Pfizer-Biontech/AstraZeneca; – Centru de vaccinare „Caminul Cultural Dumitrești”, program L – V 8.00 – 14.00, flux…