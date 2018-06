Pompierii militari din cadrul ISU Vrancea participa la misiunile de cautare a doua persoane disparute, in com. Carligele, sat Blidari si in com. Poiana Cristei, sat Mahriu. La misiuni participa reprezentanții IPJ, ISU, IJJ, SVSU si cetateni. Nu se exclude cautarea din zona cursurilor de apa

ISU Vrancea