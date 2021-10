Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului Rutier intervin la un accident rutier sesizat prin apel 112 . Conform apelului, pe DN2 E85, la ieșire din Urechești spre Focșani, 2 auto au intrat in coliziune, rezultand ranirea ușoara a doua persoane. Traficul se desfașoara alternativ. Comunicat IPJ Vrancea, 15 octombrie 2021…

- Polițiștii Serviciului Rutier intervin la un accident sesizat prin apel 112, la ieșire din Obrejița catre Ramnicu Sarat. Conform apelului, un autoturism a ieșit in afara parții carosabile. Comunicat IPJ Vrancea, 6 octombrie 2021 foto cu rol de prezentare Articolul ULTIMA ORA! Accident la ieșire din…

- SOLIDARITATE = „TOȚI AVEM NEVOIE UNII DE ALȚII” O batrana in varsta de 86 de ani, din comuna Popești, disparuta de la domiciliu vineri seara, a fost gasita cu ajutorul unei femei, dintr-o comuna invecinata. Ieri, politistii au fost sesizati de catre un barbat, cu privire la faptul ca, mama sa, de…

- Azi-noapte, in jurul orei 02.45, am fost sesizați prin 112 cu privire la faptul ca la ieșire din Odobești catre Jariștea un autoturism a intrat intr-un copac. Din pacate, conducatorul auto , in varsta de 31 de ani, a decedat. Comunicat IPJ Vrancea, 10 seprembrie 2021 foto cu rol de prezentare Articolul…

- Trei vieți au fost curmate in noaptea de joi spre vineri, intr-un cumplit accident rutier produs pe Calea Munteniei (DN 2 E 85) din Focșani. Mihai Bajenaru (22 de ani), originar din Dumbraveni, Claudiu Despa (18 ani) din localitatea Popești și Catalin Enache (30 de ani) din Golești au murit dupa ce…

- Prin apel 112 a fost anunțat faptul ca, la ieșire din Valea Sarii spre Lepșa, un autoturism a parasit partea carosabila. O persoana a ramas incarcerata, fiind conștienta. Polițiștii Serviciului Rutier sunt la fața locului alaturi de un echipaj din cadrul ISU Vrancea. Comunicat IPJ Vrancea, 19 iulie…