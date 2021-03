ULTIMA ORĂ! Două localități din Vrancea intră în scenariul roșu, începând de joi Cu o incidența cumulata a cazurilor de infectare cu coronavirus de peste 3 la 1000 de locuitori, cumulata in ultimele 14 zile, localitațile vrancene Racoasa și Țifești vor intra in scenariul roșu, incepand din data de 18 martie. In același timp, Odobești, Panciu, Garoafa și Ploscuțeni vor intra in scenariul galben, avand valori ale incidenței cazurilor […] Articolul ULTIMA ORA! Doua localitați din Vrancea intra in scenariul roșu, incepand de joi apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

