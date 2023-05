ULTIMA ORĂ! Două cutremure astăzi, dintre care unul de 4 grade, în zona seismică Vrancea! Doua cutremure s-au produs astazi in zona seismica Vrancea, la interval de o ora și jumatate, primul dintre ele fiind de 4 grade. „In ziua de 20 Mai 2023 la ora 10:36:20 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 144km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 52km SE […] Articolul ULTIMA ORA! Doua cutremure astazi, dintre care unul de 4 grade, in zona seismica Vrancea! apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

