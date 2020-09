Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme, a avut loc in urma cu puțin timp pe drumul național DN 2L, dinspre localitatea Tișița, spre Panciu. Din primele informații, in urma evenimentului, doua persoane au fost ranite. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri de la…

- O femeie a fost ranita in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineața, in jurul orei 8.35, pe raza localitații Racoasa. Conform unor surse, in eveniment au fost implicate un autoturism și o combina agricola. „Intervenim cu 2 echipaje din cadrul Stației de Pompieri Panciu. Din primele informații,…

- O femeie a fost ranita in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineața, in jurul orei 8.35, pe raza localitații Racoasa. Conform unor surse, in eveniment au fost implicate un autoturism și o combina agricola. „Intervenim cu 2 echipaje din cadrul Stației de Pompieri Panciu. Din primele informații,…

- O femeie a fost grav ranita in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineața, in jurul orei 8.35, pe raza localitații Racoasa. Conform unor surse, in eveniment au fost implicate un autoturism și o combina agricola. „Intervenim cu 2 echipaje din cadrul Stației de Pompieri Panciu. Din primele…

- O femeie a fost grav ranita in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineața, in jurul orei 8.35, pe raza localitații Racoasa. Conform unor surse, in eveniment au fost implicate un autoturism și o combina agricola. „Intervenim cu 2 echipaje din cadrul Stației de Pompieri Panciu. Din primele…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier la limita cu județul Bacau. Din primele informații se pare ca o femeie a fost ranita și a necesitat ingrijiri medicale „O singura victima cu contuzie cerebrala, careia i s-a acordat primul ajutor de catre un echipaj SMURD din cadrul Spitalului Municipal…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier la limita cu județul Bacau. Din primele informații se pare ca o femeie a fost ranita și a necesitat ingrijiri medicale „O singura victima cu contuzie cerebrala, careia i s-a acordat primul ajutor de catre un echipaj SMURD din cadrul Spitalului Municipal…

- Nu mai puțin de cinci accidente s-au produs ieri in Vrancea, soldate cu mai multe victime, intre care doi copii. Ziua a inceput cu un accident rutier in Focșani, protagonista fiind o motociclista de 21 ani. Potrivit reprezentanților Serviciului Județean de Ambulanța (SAJ) Vrancea, tanara prezenta un…