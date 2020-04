Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a avut sambata o convorbire telefonica cu Președintele Statelor Unite ale Americii, domnul Donald J. Trump, la solicitarea parții americane, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale:Discuția s-a concentrat asupra crizei epidemiologice generate de noul…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta anuntul, din 16 aprilie, al Statelor Unite ale Americii privind acordarea unui sprijin in valoare de 800.000 de dolari Romaniei pentru lupta impotriva pandemiei cu noul coronavirus. "Aceasta decizie demonstreaza o data in plus, mai ales intr-o situatie de criza…

- Trump și-a facut publica decizia pe Twitter, dupa ce a declarat ca in curand va veni momentul ”redeschiderii” economiei in Statele Unite ale Americii. Președintele creeaza un nou grup de lucru pentru aceasta redeschidere. Citește și. Donald Trump, in doliu! Cel mai bun prieten al presedintelui…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump (73 de ani) a fost confruntat pe rețelele de socizalizare de un fost campion NBA, J.R. Smith (34 de ani). Cu peste 120.000 de cazuri confirmate de Covid-19, Statele Unite ale Americii reprezinta țara cea mai afectata din lume. ...

- Pana astazi, 16 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 168 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus . Dintre cei 168 de cetateni care au contactat virusul, 9 sunt declarati vindecati si au fost externati.In contextul evolutiei situatiei epidemiologice determinata…