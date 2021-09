Stiri pe aceeasi tema

- Dorin Anastasiu a murit, la varsta de 78 de ani. Este doliu imens in muzica romaneasca. Vestea morții artistului a venit ca un fulger pentru toata lumea. Muzica ușoara romaneasca, mai saraca dupa ce Dorin Anastasiu a murit Cantarețul de muzica ușoara Dorin Anastasiu a murit sambata, 18 septembrie, la…

- In județul Vrancea, in data de 15 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 712 persoane in carantina la domiciliu; 134 persoane in izolare la domiciliu; 92 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 10 persoane sunt internate la ATI,…

- In județul Vrancea, in data de 14 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 742 persoane in carantina la domiciliu; 184 persoane in izolare la domiciliu; 95 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 8 persoane sunt internate la ATI,…

- Actorul era internat la Spitalul Elias din cauza unor probleme de sanatate. Abia la inceputul lunii august, medicii au reusit afle ce boala are. Actorul avea o infectie in sange. Caramitru trebuia sa se afle la Iasi pentru a participa la Festivalul Serile Filmului Romanesc (SFR). Ion Caramitru a fost…

- In jurul orei 08.10, prin apel 112, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au fost sesizați cu privire la faptul ca, in comuna Slobozia Bradului, sat Liești, o minora a fost acroșata de un autoturism. Ulterior, conducatorul auto s-a deplasat la Postul de Poliție Slobozia Bradului. Victima a fost…

- Locuitorii din Vidra au petrecut duminica la prima sarbatoare campeneasca de la izbucnirea pandemiei de Covid-19. Sute de vidreni au cantat și au dansat impreuna cu artiștii de muzica populara care au urcat pe scena amenajata in Dealul Rugetului. Cel mai așteptat moment al zilei a fost recitalul susținut…

- In urma cu puțin timp, prin apel la 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier pe DN 23, pe raza localitații Maicanești. Inițial, pompierii militari au anunțat ca doua persoane au ramas incarcerate in urma coliziunii dintre un tractor și un autoturism. La acest moment, pompierii militari intervin…