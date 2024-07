Ultimă oră: Doi adulţi şi un copil ş-au înecat, în judeţul Buzău Doi adulti si un copil s-au inecat, duminica in judetul Buzau dupa ce au intrat sa se racoreasca intr-un canal de irigatii si in apele raului Buzau. Primul caz s-a inregistrat in localitatea Valcele din comuna Ulmeni judetul Buzau unde un barbat s-a inceat intr-un canal de irigatii. Potrivit ISU Buzau pompierii au actionat cu o autospeciala cu apa si spuma, cu o barca si o ambulanta SMURD. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

