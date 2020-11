ULTIMA ORĂ! DOCUMENT! Noile modele de declarații pe propria răspundere și adeverinţe de la angajator. DESCARCĂ de aici ambele documente! ULTIMA ORA! DOCUMENT! Noile modele de declarații pe propria raspundere și adeverinte de la angajator. DESCARCA de aici ambele documente! DESCARCA de aici noile modelele de declarație/adeverința cu care persoanele se pot deplasa in zonele carantinate. MODEL DECLARAȚIE PE PROPRIA RASPUNDERE Model adeverința angajator Modelul de adeverința de la angajator poate fi folosit in orice localitate carantinata, indiferent daca cel care o folosește locuiește acolo și lucreaza in alta parte, locuiește in alta parte și lucreaza in zona carantinata sau doar tranziteaza zona carantinata. Modelul de declarație… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

