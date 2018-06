Ultima ora!: DNA. Fostul sef al Politiei Romane, Catalin Ionita, urmarit penal

Stiri pe aceeasi tema

- Secția pentru Procurori in materie disciplinara a CSM a decis, miercuri, respingerea acțiunii disciplinare in cazul Florentinei Mirica, procurorul care il ancheteaza pe Petre Toba, fost șef al Poliției Romane. Florentina Mirica a fost judecata pentru abateri disciplinare, dupa ce Inspectia Judiciara…

- In dimineata zilei de 6 iunie a.c., politisti din Calarasi, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, efectueaza 22 de perchezitii la domiciliu, in judetul Calarasi si municipiul Bucuresti, intr un dosar de contrabanda cu tigarete. 17 mandate de aducere…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si cei din Giurgiu, cu sprijinul politistilor Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane si al Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul A.N.A.F., fac, luni, opt perchezitii in Bucuresti si in judetul Giurgiu, intr-o cauza care…

- Ieri, 17 mai 2018, politistii Serviciului de investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba au efectuat 4 percheziții la domiciliile unor persoane din municipiul Blaj, banuite de comiterea infractiunilor de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tainuire.…

- Perchezitii DIICOT in Bucuresti și 28 de judete. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) efectueaza, miercuri dimineata, pe 16 mai, 238 de perchezitii domiciliare in Buzau, alte 27 de judete si in municipiul Bucuresti, actiunile vizand un…

- Jurnalista Sorina Matei prezinta informatii grave despre felul in care fostul judecator CCR a fost "executat" de DNA. Potrivit jurnalistei, procurorul care a instrumentat dosarul a fost santajat prin arestarea fratelui sau."Procurorii sectiei I a DNA au plecat repede din Bucuresti, s-au dus…

- Treisprezece perchezitii au loc marti dimineata in Bucuresti si in patru judete intr-un dosar de contrabanda cu tigari “In cursul acestei dimineti, peste 70 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului…

- Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti fac marți dimineața șase percheziții la persoane banuite de evaziune și spalare de bani in București, Mureș, Constanța și Ilfov. Potrivit anchetatorilor, este vorba de firme „fantoma” care ar fi facut comerț cu materiale de construcții.…