Informații de ultima ora vin de la Chișinau. Ar fi vorba despre perchezitii derulate in Parlamentul Republicii Moldova. Pentru moment se cunosc puține detalii in acest caz. Mascatii de la Serviciul de Informatii si Securitate (SIS), impreuna cu Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS), desfasoara, joi, perchezitii in Parlamentul Republicii Moldova, scrie […] The post ULTIMA ORA. Descinderi in Parlamentul de la Chisinau. Perchezitiile s-ar derula intr-un dosar pentru „tradare de patrie” first appeared on Ziarul National .