- Un cutremur de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs vineri in estul Turciei, au anuntat autoritatile turce, fara a informa deocamdata despre victime sau pagube, potrivit AFP. Pamantul s-a zguduit in districtul Sivrice, in provincia Elazig, in jurul orelor locale 20:55 (17:55 GMT), precizeaza…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,5 pe scara Richter s-a produs joi in nord-estul Japoniei, fara sa existe inca informatii despre victime sau pagube materiale grave si nici despre un risc de tsunami, potrivit surselor oficiale, relateaza EFE, potrivit Agerpres.Agentia de Meteorologie din Japonia…

- Cel putin patru persoane au murit, printre care o fetita de 6 ani, in puternicul cutremur produs duminica in insula Mindanao, din sudul arhipelagului Filipinelor. In regiune s-au produs in ultimele luni numeroase seisme soldate cu victime, scrie...

- UPDATE 10:00. Cel putin sase persoane au decedat marti in Albania in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs in aceasta tara in ultimele decenii, informeaza Reuters si AFP. Mai...

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 pe scara Richter s-a produs in Albania, marti dimineata, și a facut zeci de victime, la o prima evaluare. De asemenea, mai multe cladiri s-au prabusit, iar locuitorii au inceput sa alerge panicati pe strazi.

- Cel puțin patru persoane au murit, iar alte 70 au fost ranite in urma unui cutremur de 5,8 grade pe scara Richter, care a afectat vineri dimineața regiunea de nord-vest a Iranului, relateaza Reuters.Citește și: EXCLUSIV - Reorganizarea guvernului Ludovic Orban: noile superministere inființate…