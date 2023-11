Stiri pe aceeasi tema

- Nou cutremur in Romania. Seismul de marți dimineața a fost resimțit in mai multe zone ale țarii In ziua de 14 Noiembrie 2023, la ora 11:03:06 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.6, la adancimea de 140.0 km. Cutremurul s-a produs in apropierea…

- Cutremur in Romania, astazi, 13 noiembrie 2023. Seismul a fost resimțit in mai multe orașe. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in ziua de 13 Noiembrie 2023, la ora 07:19:28 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea, un cutremur…

- In ziua de 03 Noiembrie 2023, la ora 11:08:37 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.6, la adancimea de 80.0 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 43km V de Focsani, 66km N de Buzau, 67km E de Sfantu-Gheorghe, 80km E…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 a avut loc miercuri dupa-amiaza, la ora 16.06, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul vine dupa cel de dimineața, cu magnitudinea 4,3. Potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,1 s-a produs duminica dimineața in județul Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 3.39 in județul Vrancea, informeaza Mediafax.Cutremurul a avut magnitudinea 2,1 și s-a produs la adancimea…

- Cutremurul s-a produs la ora 21:51:09 (ora locala a Romaniei), in zona seismica Vrancea, la adancimea de 88.6 km. Seismul a avut magnitudinea de 3,8 și s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 47km V de Focsani, 62km N de Buzau, 65km E de Sfantu-Gheorghe, 75km E de Brasov, 92km NE de Ploiesti. Source

- Un seism s-a produs luni seara in zona Vrancea.Un cutremur cu magnitudinea 2,9 a avut loc luni seara in județul Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 19.40 in județul Vrancea. Acesta s-a produs la adancimea…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP transmite ca in ziua de 24 august 2023, la ora 00:31:19 ora locala a Romaniei , s a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.1, la adancimea de 88.5 km. Cutremurul s a produs in apropierea…