- In ziua de 14 septembrie 2023, la ora 20:55:04 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 81.6 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 46km V de Focsani, 63km N de Buzau, 65km E de Sfantu-Gheorghe,…

- Este al treilea seism produs in ultimele 24 de ore in Romania și al zecelea din luna august, potrivit INFP. In ziua de 12 august 2023 la ora 12:51:49 (ora locala a Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 103,9km.Cutremurul…

- In ziua de 05 August 2023, la ora 08:25:22 ora locala a Romaniei , s a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 130.8 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 47km NV de Buzau, 53km NE de Ploiesti, 63km SE de Brasov, 68km SE de…

- In ziua de 04 august 2023 la ora 17:55:44 (ora locala a Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 130.0km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 50km V de Focsani, 54km NV de Buzau, 66km SE de Sfantu-Gheorghe,…

- Un nou cutremur s-a produs duminica seara, la mai putin de 12 ore dupa seismul inregistrat dimineata. Un cutremur de 3 magnitudine s-a produs duminica seara in judetul Buzau, la o adancime de 140 de kilometri. Seismul s-a produs la ora 18.28, la o adancime de 140 de kilometri și a avut o magnitudine…

- In urma cu cateva minute a avut loc un cutremur in județul Buzau. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in ziua de 07.07.2023, 15:23:14 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 140…

- In ziua de 02 Iulie 2023, la ora 03:01:35 ora locala a Romaniei , s a produs in Zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adancimea de 70.1 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 36km V de Focsani, 71km N de Buzau, 73km E de Sfantu Gheorghe, 88km…