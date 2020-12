Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur cu magnitudine 3,6 s-a produs in județul Vaslui. Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe Richter s-a produs sambata, la ora locala 12:41, in Moldova, judetul Vaslui. Cutremurul s-a produs la o adancime de 10 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare…

- Cutremur in Romania in noaptea de marți spre miercuri! Unde s-a resimțit. Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe Richter s-a produs in aceasta dimineața in zona seismica Vrancea, Buzau. In ziua de 25 noiembrie 2020, la ora 00:15:30 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs joi dimineata, la ora locala 4:02, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la o adancime de 87 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Citește și: Alexandru Rafila…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 pe scara Richter s-a produs, marti, la ora locala 11:14, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 140 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc in apropierea…

- Trei cutremure slabe s-au produs luni dimineata in zona seismica Vrancea si in regiunea Moldovei, cu magnitudini de 2,4, 3 si 2,1 pe scara Richter, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Primul seism, de 2,4 pe Richter, a avut…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 pe scara Richter a avut loc joi seara, in Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului (INCDPF)INCDFP anunța ca seismul s-a produs la ora 20.37, in zona seismica Vrancea, in județul Buzau,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 s-a produs in aceasta dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 145 de kilometri, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a resimtit in orasele Brasov, Ploiesti, Bacau, Galati si Braila si…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs duminica dimineata, la ora locala 3:26, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Cutremurul a avut loc la o adancime de 145 de kilometri, in…