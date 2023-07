Stiri pe aceeasi tema

- ”In ziua de 07.07.2023, 15:23:14 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 140 km”, comform Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului – INCDFP. Cutremurul s-a produs la 57 km vest de Focsani, 57 km…

- Cutremurul a avut loc duminica, 2 iulie, la ora 03:01:35, in zona seismica Vrancea, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul cu magnitudinea de 3,4 s-a produs la adancimea de 70,1 km. Acesta s-a simțit in apropierea urmatoarelor orase: 36km V…

- In ziua de 02 Iulie 2023, la ora 03:01:35 ora locala a Romaniei , s a produs in Zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adancimea de 70.1 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 36km V de Focsani, 71km N de Buzau, 73km E de Sfantu Gheorghe, 88km…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, marti noaptea, in zona Vrancea, la o adancime de 131.5 km. Seismul s-a produs la ora 01:45:01, in zona seismica Vrancea, Buzau, a anunțat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur de 2,8 grade s-a produs, miercuri dimineața, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 9:09, la o adancime de 134 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 45km V de Focsani, 60km N de…

- Un cutremur a avut loc astazi in zona Vrancea. Potrivit INFP, in ziua de 20 Mai 2023, la ora 10:36:20 ora locala a Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 144km.Intensitate: II"Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase:…

- In ziua de 15 Aprilie 2023 la ora 21:47:40 ora locala a Romaniei s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 116km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 50km NV de Buzau, 58km V de Focsani, 66km SE de Sfantu Gheorghe, 69km E de…

- In ziua de 12 Aprilie 2023, la ora 07:16:40 ora locala a Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adancimea de 76km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 42km V de Focsani, 68km E de Sfantu Gheorghe, 71km N de Buzau, 82km E…