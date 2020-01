Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 31/01/2020 la ora 03:26:45(ora Romaniei) s-a produs in Romania un cutremur cu magnitudinea 5.4 pe scara Richter, la adancimea de 126.463km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orașe: Slanic-Moldova(43km),…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs, sambata seara, in județul Buzau, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, potrivit MEDIAFAX.Potrivit INCDFP, cutremurul a avut loc la ora 18.49, in județul Buzau. Opt morți și tot…

- Alerta. Cutremur dupa cutremur, in Romania de Craciun. Vezi ce se intampla! Trei cutremure de suprafata s-au produs miercuri dimineata in zona Moldovei, judetul Vrancea, cu magnitudini de 3,1 grade, 2,2 grade si 2,5 grade pe scara Richter, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare…

- Trei cutremure de suprafata s-au produs miercuri dimineata in zona Moldovei, judetul Vrancea, cu magnitudini de 3,1 grade, 2,2 grade si 2,5 grade pe scara Richter, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), potrivit Agerpres.Primul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 grade pe scara Richter s-a produs, in noaptea de joi spre vineri, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Conform sursei citate, seismul s-a produs la adancimea de 113 kilometri. Cutremurul…

- Din nou, seism in Romania, joi dimineața. El vine la doar cateva ore dupa cel de ieri seara. Romania s-a cutremurat in noaptea de miercuri spre joi, cand un seism cu magnitudinea de 3,6 s-a produs in zona zeismica Vrancea, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.…

- Un cutremur de 2,7 grade pe scara Richter s-a produs joi, la ora 13.01, in județul Vrancea, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, anunța MEDIAFAX.Potrivit specialiștilor, cutremurul cu magnitudinea de 2,7 grade pe scara Richter a avut loc la o adancime…