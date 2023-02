Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 3,6 grade s-a produs, marți, la ora 7:42, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs la o adancime de 115 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 69 km E de Brasov, 77 km NE de Ploiesti, 116 km S de Bacau, 122 km V de Braila,…

- In ziua de 20 ianuarie 2023 la ora 19:38:11 (ora locala a Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, județul Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 19km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 79km V de Braila, 82km V de Galați, 94km NE de Ploiești, 111km…

- Doua cutremure au avut loc in zona seismica Vrancea in ultimele 12 ore. Potrivit INFP, in ziua de 19 Ianuarie 2023 la ora 22:46:28 ora locala a Romaniei s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 17km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…

- In ziua de 01 Ianuarie 2023 la ora 03:41:21 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 80km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 87km E de Brasov, 95km S de Bacau, 101km NE de Ploiesti, 108km V de…

- S-a cutremurat pamantul, luni dimineața, in Romania. Mișcarea telurica s-a produs in zona seismica Vrancea. Cutremurul din dimineața zilei de 26 decembrie, a doua zi de Craciun, s-a produs la ora 09:47:10, in zona seismica Vrancea – Buzau și a avut 3,6 grade pe scara Richter. Din cate a mai anunțat…

- In perioada 27 noiembrie – 2 decembrie 2022, s-a desfașurat in Portugalia cea de-a cincea activitate de invațare cu elevii, din cadrul proiectului Erasmus+ “Researching European And Cultural Heritage to share”. Peste 40 de elevi și profesori din Franța, Spania, Grecia, Portugalia, Romania și Turcia…

- Un seism de 4,1 grade s-a produs vineri noaptea, la ora 1:47, in zona seismica Vrancea. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs la o adancime de 88 km: „In ziua de 16 Decembrie 2022, la ora 01:47:13 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea…

- Un seism de 4,1 grade s-a produs vineri noaptea, la ora 1:47, in zona seismica Vrancea. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs la o adancime de 8 km: „In ziua de 16 Decembrie 2022, la ora 01:47:13 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml…