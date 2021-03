Astazi, 19.03.2021, a avut loc o ședința extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Vrancea, 2021 privind suspendarea cursurilor in unitațile/instituțiile de invațamant, la aparitia cazurilor de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2, in randul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, in urma careia a fost adoptata urmatoarea hotarare: HOTARAREA nr. 51 din 19.03.2021 privind suspendarea […] Articolul ULTIMA ORA! Cursuri suspendate la Gradinița cu program prelungit nr.13 din Focsani apare prima data in Monitorul de Vrancea .