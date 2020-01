Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in jurul orei 08:55, un apel la numarul unic de urgența 112 anunța izbucnirea unui incendiu la anexa unei gospodarii, amenajata ca bucatarie de deservire a locuinței, pe str. Vrancei din municipiul Focșani. La fața locului s-au deplasat de urgența trei echipaje cu doua autospeciale de stingere…

- Ca urmare a producerii unei avarii pe rețeaua de distribuție, la intersecția strazilor Revoluției și Mihai Eminescu din municipiul ADJUD, am fost nevoiți sa sistam furnizarea apei pe tronsoanele aflate intre bdul. Republicii și str. Nicolae Balcescu: str. Simion Barnuțiu, Mihai Eminescu și Trotuș. Echipele…

- Cu puțin timp in urma, serviciul de urgența 112 a fost sesizat cu privire la producerea unui conflict in localitatea Irești, Vidra, in urma caruia o persoana de gen masculin, de 35 de ani, a fost injunghiata in spate de un alt barbat. Din primele date, este vorba despre un conflict mai vechi intre frați.…

- Piața Unirii din Focșani a fost neincapatoare, in noaptea de revelion, pentru focșanenii care au venit sa intampine impreuna Anul Nou. Cei prezenți au raspuns astfel invitației primarului municipiului Focșani, Cristi Valentin Misaila, de a asista la un spectacol susținut de Ansamblul Folcloric „Țara…

- La data de 10.05.2019, ora 12.00, Poliția Municipiului Adjud a fost sesizata de catre un barbat, in varsta de 56 de ani, din municipiul Adjud, cu privire la faptul ca in ziua de 10.05.2019, in jurul orei 09.30, in timp ce se deplasa pe strada Republicii, a fost oprit de un barbat necunoscut, care sub…