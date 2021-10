In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 8.682 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, dintre care 218 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare, a transmis, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Totodata, au fost raportate 150 de decese, iar numarul persoanelor de la ATI este in creștere, ajungand la 1440. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 18.040 de teste RT-PCR (7.706 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.334 la cerere) și 28.035 de teste rapide antigenice. Dintre cele 150 de decese,…