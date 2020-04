Stiri pe aceeasi tema

- Situația la nivel județean, Instituția Prefectului Vrancea: In județul Vrancea, in data de 03 aprilie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2998 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 225 persoane. Instituțiile implicate…

- In județul Vrancea, in data de 1 aprilie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2610 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 202 persoane. Precizam ca informarile referitoare la numarul de persoane depistate pozitiv in urma…

- In județul Vrancea, in data de 30 martie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2320 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 91 persoane. Instituțiile implicate in combaterea COVID-19 au primit un nou lot de combinezoane…

- In județul Vrancea, in data de 29 martie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2930 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, dintre care 54 au intrat sub aceasta masura in ultimele 24 de ore. In carantina instituționalizata se afla 112 persoane. In cadrul acțiunilor…

- In județul Vrancea, in data de 28 martie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2876 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, dintre care 101 au intrat sub aceasta masura in ultimele 24 de ore. In carantina instituționalizata se afla 91 persoane, fara nicio modificare…

- La nivelul județului Vrancea, in data de 25 martie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2113 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, dintre care 364 au intrat sub aceasta masura in ultimele 24 de ore. In carantina instituționalizata se afla 64 persoane, astazi incheindu-se…

- ???? Pana astazi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 277 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 277 de persoane confirmate pozitiv, 25 au fost declarate vindecate și externate ( 16 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași). ???? De la…

- ”Sunt confirmate pozitiv la testul coronavirus (COVID-19) un numar de 7 cazuri, din Bucuresti. – 3 sunt in legatura cu cazul Gerota, 1 este contact al primului infectat din Bucuresti, 3 sunt cetateni care au calatorit in Israel, Germania si Marea Britanie”, a anuntat Grupul de comunicare strategica…