- Situația la nivelul județului Vrancea – Institutia Prefectului judetul Vrancea In județul Vrancea, in data de 10 aprilie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 1992 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 406 persoane, iar…

- In județul Vrancea, in data de 09 aprilie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2196 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 414 persoane, din care 18 in carantina la domiciliu, deoarece in momentul inregistrarii nu existau…

- In județul Vrancea, in data de 08 aprilie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2326 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 394 persoane, din care 18 in carantina la domiciliu, deoarece in momentul inregistrarii nu existau…

- In județul Vrancea, in data de 06 aprilie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2929 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 403 persoane. In cadrul acțiunilor desfașurate de structurile MAI, au fost verificate in ultimele…

- In județul Vrancea, in data de 05 aprilie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2992 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 320 persoane. In urmatoarele doua saptamani este așteptat un flux crescut al vrancenilor ce se…

- ❗Va rugam sa va informați doar din surse oficiale❗ In județul Vrancea, in data de 04 aprilie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 3346 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 242 persoane. In cadrul acțiunilor desfașurate…

- In județul Vrancea, in data de 30 martie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2320 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 91 persoane. Instituțiile implicate in combaterea COVID-19 au primit un nou lot de combinezoane…

- La nivelul județului Vrancea, in data de 26 martie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2469 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, dintre care 356 au intrat sub aceasta masura in ultimele 24 de ore. In carantina instituționalizata se afla 52 persoane. Instituția…