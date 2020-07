Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de locatii au fost controlate si circa 250 de persoane au fost verificate in ultimele 24 de ore de politistii vranceni in actiuni care au vizat respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul fiind acela de prevenire a raspandirii COVID-19, a informat Inspectoratul de Politie…

- Acțiuni de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, in vederea prevenirii și limitarii infectarii cu virusul Covid-19, in zonele aglomerate din județul Vrancea. In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost desfasurate actiuni de verificare cu efective marite…

- Acțiuni desfașurate de polițiștii, jandarmi și forte ale M.A.P.N In perioada 30 aprilie – 1 mai a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au organizat și executat o acțiune cu efective marite pentru prevenirea și combaterea faptelor asociate evenimentelor circumscrise extinderii…