Stiri pe aceeasi tema

- ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR FOCȘANENI IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN La data de 23 octombrie a.c., in intervalul orar 06.00-09.00, politistii din cadrul Biroului Rutier Focșani impreuna cu reprezentanții I.T.M. Vrancea au executat o actiune pe linia verificarii respectarii masurilor pentru prevenirea…

- ACTIUNI DE VERIFICARE A RESPECTARII NORMELOR DE PROTECȚIE In ziua de 5 octombrie a.c., politistii vranceni, impreuna cu jandarmi, pompieri și polițiști locali, dar și cu reprezentați ai celorlalte instituții cu atribuții in domeniu, au actionat in sistem integrat, in centre comerciale și zone adiacente,…

- In urma activitatilor desfasurate de politistii vranceni pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilegale din domeniul silvic au fost aplicate 13 sanctiuni contravenționale si au fost confiscați 15,62 metri cub de material lemnos, in valoare de peste 3400 de lei. In perioada 10-16 septembrie a.c.,…

- FORȚELE DE ORDINE CONTINUA ACȚIUNILE DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECTARII CU VIRUSUL COVID-19 IN ZONELE AGLOMERATE Acțiuni de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, in vederea prevenirii și limitarii COVID19 in zonele aglomerate din județul Vrancea. In ultimele 24 de ore, sub autoritatea…

- CONTINUA ACȚIUNILE PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII SARS-COV-2 In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost continuate actiunile de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, impuse pentru prevenirea raspandirii Sars-Cov-2. La cele 9 acțiuni punctuale, organizate…