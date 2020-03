Stiri pe aceeasi tema

- Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a anunțat vineri seara ca UE suspenda temporar prevederile Pactului de Stabilitate și regulile bugetare care le impuneau statelor membre sa nu depașeasca un deficit bugetar de 3% din PIB.

- Uniunea Europeana va institui o initiativa de investitii in valoare de 37 de milliarde de euro, ca parte a pachetului de masuri menit sa amortizeze impactul epidemiei de coronavirus (COVID-19) asupra economiilor blocului comunitar. Anunțul a fost facut vineri de presedintele Comisiei Europene, Ursula…

- Coronavirus: "Comisia va folosi toate instrumentele pe care le are la dispozitie pentru a se asigura ca economia Europei trece cu bine prin acest moment" /romania/file/1png_ro1.png In cadrul videoconferintei cu liderii UE din 10 martie in care s-a discutat epidemia de COVID-19, Comisia a primit mandat…

- Uniunea Europeana va suspenda reglementarea prin care se cere companiilor aeriene sa opereze majoritatea zborurilor programate, altfel isi pierd dreptul asupra sloturilor de pe aeroporturi, pentru a le ajuta dupa ce epidemia de coronavirus (Covid-19) s-a extins, a declarat marti presedintele Comisiei…

- Iata mesajul lui Marcel Ciolacu, pe Facebook:"Comisia Europeana spune STOP modificarilor electorale facute de Guvernul PNL!O spune extrem de clar doamna Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, raspunzand scrisorii #PSD prin care am atras atenția asupra #derapajelor anti-democratice facute…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, publica raspunsul președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la scrisoarea transmisa de PSD. Ursula von der Leyen arata ca modificarea legii electorale cu un an inaintea alegerilor nu este indicata și folosește argumentul Comisiei de la Veneția…

- Proiectul Green Deal al Comisiei Europene prevede ca „pentru un viitor prosper, modern, competitiv și neutru din punct de vedere influențelor climatice, toate autoturismele noi introduse pe piața UE trebuie sa aiba emisii zero incepand cu anul 2040 pentru a indeplini obiectivele privind atingerea…