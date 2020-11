Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Comisiei Europene a anunțat semnarea unui contract pentru pana la 300 de milioane de doze de vaccin dezvoltat de compania germana BioNTech și Pfizer. „Acesta este cel mai promițator vaccin de pana acum”, a spus Ursula von der Leyen, potrivit...

- Aurul se ieftinește, iar prețul petrolului crește, dupa anunțul privind progresele inregistrate de Pfizer cu vaccinul impotriva COVID-19. Creșteri puternice și pe burse Cotatia aurului a inregistrat luni o scadere de aproape 2%, in timp ca cotatia barilului de petrol a crescut, dupa ce grupul farmaceutic…

- Vaccinul Sputnik V, dezvoltat de cercetatorii din Rusia impotriva maladiei COVID-19, are o eficienta de peste 90%, a declarat luni un reprezentant al Ministerului Sanatatii din aceasta tara, citand date obtinute in urma unor vaccinari publice si care nu provin dintr-un studiu clinic aflat in plina desfasurare,…

- Germania face pregatiri pentru a incepe campania de vaccinare anti-COVID-19 inainte de sfarșitul anului, potrivit cotidianului Bild de vineri, preluat de Reuters.Ministerul federal al Sanatatii are in plan sa infiinteze 60 de centre speciale de vaccinare pentru a se asigura ca vaccinurile pot fi stocate…

- Comisia Europeana a semnat cu Sanofi-GSK un contract pentru achizitia unui potential vaccin impotriva COVID-19 Comisia Europeana si Sanofi-GSK au semnat un contract pentru achizitia a 300 de milioane de doze dintr-un potential vaccin al acestora impotriva COVID-19. Acesta este cel de-al doilea acord…

- Este vorba de o cantitate de 300 de milioane de doze de vaccin, cu optiunea de a achizitiona suplimentar inca 100 de milioane de doze, care sa fie distribuite proportional cu populatia. Comisia continua discutiile privind incheierea unor acorduri similare cu alti producatori de vaccinuri si a incheiat…

- Comisia Europeana a anuntat semnarea, in numele statelor membre ale UE, a unui contract cu compania farmaceutica britanico-suedeza AstraZeneca pentru achizitia a 300 de milioane de doze din vaccinul impotriva COVID-19 aflat in prezent in faza experimentala, relateaza Reuters si EFE, conform Agerpres.Acesta…

