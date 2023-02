ULTIMA ORĂ! Codul galben de ninsori și viscol a fost prelungit. Temperaturi de până la -20°C în următoarea perioadă Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat duminica avertizarea cod galben de viscol, ninsori și intensificari ale vantului care vizeaza zonele montane și cele din estul și sud-estul țarii, inclusiv județul Vrancea. De asemenea, meteorologii avertizeaza ca in urmatoarele zile, in mai multe zone ale țarii urmeaza cea mai geroasa perioada din aceasta iarna. In intervalul […] Articolul ULTIMA ORA! Codul galben de ninsori și viscol a fost prelungit. Temperaturi de pana la -20°C in urmatoarea perioada apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis duminica noi avertizari cod galben de viscol, ninsori și intensificari ale vantului care vizeaza zonele montane și cele din estul și sud-estul țarii. De asemenea, meteorologii avertizeaza ca urmeaza cea mai geroasa perioada din aceasta iarna. Incepand…

- Meteorologii au emis un nou cod galben de viscol și ninsori la munte și in partea de est a țarii, unde vantul va bate cu peste 70 km/h, iar zapada va impiedica vizibilitatea. De asemenea, intreaga țara va fi acoperita de un val de frig, cu temperaturi care pot cobori pana la -20 de grade Celsius.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis sambata noi avertizari cod portocaliu și galben de viscol, ninsori și intensificari ale vantului care vizeaza zone din nordul, vestul, centrul și sud-estul țarii, inclusiv in Vrancea. Tipul mesajului : Avertizare meteorologica Sursa : Administrația…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de ninsori moderate si intensificari ale vantului pentru cea mai mare parte a tarii si o atentionare Cod galben de ninsori insemnate cantitativ si viscol la munte, in 26 de judete, ambele valabile pana duminica dupa-amiaza.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod portocaliu de ninsori și viscol. In județele Vrancea, Buzau și in zona de munte a județelor Prahova, Dambovița și Argeș va ninge abundent (35...50 l/mp) și se va depune strat de zapada consistent. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben de precipitatii abundente si viscol in zona Carpatilor Meridionali. Astfel, pana duminica seara, la ora 20.00, zona menționata este vizata de ploi torențiale, iar la altitudini mai mari de 1.700 de metri va fi viscol puternic.…

- Meteorologii au emis duminica, 20 noiembrie, o avertizare cod galben de ninsori și vant puternic, care va afecta și zona montana a județului Vrancea. Avertizarea intra in vigoare luni, incepand cu ora 5.00 și va fi valabila pana la ora 18.00. In același timp, intra in vigoare și un cod galben de ploi…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis astazi o informare meteorologica de precipitații moderate cantitativ, polei, ninsori și intensificari ale vantului, valabila pentru toata țara. De asemenea, ANM a emis o avertizare meteo Cod galben de ploi și ninsori, valabila in zone din 11 județe, printre…