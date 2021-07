ULTIMA ORĂ: COD ROȘU de vreme severă în mai multe localități din Cluj COD ROȘU de vreme severa in mai multe localitați din județul Cluj, a anunțat Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Iara, Savadisla, Maguri-Racatau, Baișoara, Ciurila și Valea Ierii se afla sub COD ROȘU de vreme severa. ”Fenomenele meteo extreme preconizate sunt averse torențiale care vor depași 40…50 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina, vijelie – in zona avertizata s-au acumulat cantitați de apa de peste 40 l/mp”, transmite ANM. Și zona de munte de peste cota 1800 metri e tot sub COD ROȘU. Articolul ULTIMA ORA: COD ROȘU de vreme severa in mai multe localitați din Cluj apare… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

