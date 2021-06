ULTIMA ORĂ! Cod portocaliu de INUNDAȚII pe trei râuri din Vrancea. HARTA zonelor afectate Hidrologii au emis astazi o avertizare Cod portocaliu, care vizeaza, incepand de astazi, ora 14:00, pana maine, 28.06.2021 ora 09:00 raurile Putna, Rm. Sarat și Trotuș, care traverseaza județul Vrancea. FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri […] Articolul ULTIMA ORA! Cod portocaliu de INUNDAȚII pe trei rauri din Vrancea. HARTA zonelor afectate apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

