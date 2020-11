Meteorologii ANM au emis in aceasta dimineața o avertizare de tip cod galben de ceața, valabila pentru 23 de localitați din Vrancea. Administrația Naționala de Meteorologie menționeaza ca vizibilitatea va fi redusa din cauza condițiilor de ceața, sub 200 de metri și local chiar sub 50 de metri. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : […] Articolul ULTIMA ORA! COD GALBEN de ceața in 22 de localitați din Vrancea apare prima data in Monitorul de Vrancea .