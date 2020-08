Restaurantele si cafenelele se redeschid in interior din 1 septembrie in judetele unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de maximum 1,5/1.000 de locuitori, a decis Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. La evenimentele private in spatiu inchis pot participa 50 de persoane, iar la cele in aer liber - 100. In aceleasi conditii referitoate la incidenta cazurilor, organizarea si desfasurarea activitatii cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte este permisa, fara a depasi 50 % din capacitatea maxima a spatiului.

