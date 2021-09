Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti se va intruni online, sambata, de la ora 12, dupa ce Directia de Sanatate Publica a anuntat o incidenta a infectarii cu SARS-Cov-2 de 2,33 la mia de locuitori pentru Capitala, a informat subprefectul Antonela Ghita. Potrivit unui comunicat…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a dispus, printr-o hotarare adoptata miercuri, organizarea de puncte de acordare a asistentei medicale si de distributie a apei potabile pentru persoanele vulnerabile, avand in vedere zilele caniculare din Capitala, potrivit Agerpres.…