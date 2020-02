ULTIMA ORĂ: Circulaţie închisă la graniţa judeţului Neamţ Autoritatile din Harghita au luat decizia de a inchide circulatia pe DN 12 C la limita cu judetul Neamt, din cauza copacilor cazuti pe carosabil. “DN 12C kilometrul 5- kilometrul 32, localitatea Gheorghieni, limita cu județul Neamț, s-a inchis circulația de catre autoritațile din județul Harghita din cauza copacilor cazuți pe carosabil”, au transmis reprezentantii […] Articolul ULTIMA ORA: Circulatie inchisa la granita judetului Neamt apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

