ULTIMA ORĂ China are vaccinul împotriva COVID-19 Primele teste realizate pe oameni cu un vaccin potential creat de o companie chineza impotriva noului coronavirus sugereaza ca tratamentul, al doilea dezvoltat cu rezultate incurajatoare in studii clinice de China National Biotec Group (CNBG), ar putea fi sigur si eficient, au anuntat duminica reprezentantii acestei companii, citati de Reuters. Vaccinul experimental, dezvoltat de filiala din Beijing a CNBG, a generat o concentratie ridicata de anticorpi in cazul tuturor participantilor vaccinati in cadrul acestui studiu clinic de faza 1-2, la care au luat parte 1.120 de persoane, potrivit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

