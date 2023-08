Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit dupa ce a fost accident de o masina pe Dn39 intre Costinesti si Tuzla. La aproximativ o saptamana de la producerea accidentului, politistii au stabilit ca dupa evenimentul rutier soldat cu ranirea grava a pietonului, barbatul care a condus masina implicata si alti doi barbati ar fi…

- Darius Dumitru Barzan facea parte din grupul de tineri spulberat de șoferul drogat in 2 Mai și iși aduce aminte acele momente cu groaza, dupa ce a scapat cu viața. Tanarul se intorcea alaturi de șapte alți prieteni din Vama Veche spre 2 Mai, acolo unde toți aveau cazarea. A avut zile și a trait […]…

- Inca un șofer care s-a urcat drogat la volan a fost aproape de a provoca o tragedie. Tanarul a pierdut controlul volanului intr-o localitate din județul Galați și s-a izbit de un utilaj de pe marginea drumului.

- Politistii din cadrul Politiei orasului Vlahita au fost sesizati, duminica, in jurul orei 14:25, prin intermediul numarului unic 112, despre producerea unui eveniment rutier la iesire din localitatea Capalnita, a informat IPJ Harghita. Din primele cercetari efectuate de echipa operativa deplasata la…

- TurdaNews a contactat reprezentanții ITM Cluj pentru a stabili daca accidentul mortal de munca petrecut la ieșirea din Turda spre Cluj a fost raportat sau nu? In urma cu doua ore un muncitor care sapa un șanț a fost surprins de un mal de pamant. Cu toata intervenția prompta a pompierilor și a echipajului…

- In data de 7 iulie a fost promulgata legea prin care cei care comit un accident soldat cu pierderi de vieți, in timp ce se afla sub influența alcoolului, a drogurilor sau fara a deține permis de conducere, vor fi condamnați la inchisoare cu executare. „NU va puneți viața in pericol! NU puneți viața…

- Incidentul s-a petrecut, sambata, pe DN66, in localitatea Bretea Streiului, județul Hunedoara, dupa ce un șofer in varsta de 81 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat intr-o mașina parcata in afara șoselei, provocand decesul unei femei, informeaza Ziarul Hunedoreanului.In urma impactului puternic,…