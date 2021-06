ULTIMA ORĂ: Cei trei agresori au fost reținuți Cei trei barbați care l-au agresat, ieri, pe Robert Gabriel Nițu, la Cernatești, au fost reținuți și urmeaza a fi prezentați instanței cu propunere de arestare preventiva: „In continuarea cercetarilor privind agresiunea din data de 12 iunie a.c., in care un buzoian, in varsta de 41 de ani, ar fi fost agresat de catre trei … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de paisprezece videoclipuri a postat Robert Gabriel Nițu pe contul sau de Yotube, Activistul Buzoian, pentru a ilustra coșmarul trait ieri, la Cernatești. Barbatul spune ca a mers la vanzatorii de pui de pe DJ 203K pentru a realiza o fotografie, insa totul a degenerat dupa ce a fost vazut…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violente si distrugere, dupa ce un buzoian a fost agresat in trafic de mai multi barbati de fata cu un echipaj de politie chemat de victima pentru a fi aparat de agresori. "Politistii au fost sesizati prin apel la 112 de catre un buzoian in…

- Decizie revoltatoare, in cazul atacului de ieri asupra unui activist civic din Buzau. Dupa ce au savarșit cel puțin trei fapte penale, indivizii care l-au snopit in bataie pe barbat au fost lasați liberi. Ieri, activistul civic Robert Gabriel Nițu a fost la un pas sa iși piarda viața dupa ce mai mulți…

- Nemultumiți de suma primita de la un cunoscut, pentru bautura, doi tineri din Cugir l-ar fi agresat și i-ar fi furat restul de bani. Au fost reținuți de polițiști Nemultumiți de suma primita de la un cunoscut, pentru bautura, doi tineri din Cugir l-ar fi agresat și i-ar fi furat restul de bani. Au fost…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a fost agresat de un individ, marti, in cursul unei deplasari, iar agentii serviciilor de securitate au anuntat retinerea a doi suspecti dupa incident. Incidentul a avut loc in timpul unei vizite pe care Emmanuel Macron a efectuat-o in localitatea Tain-l’Hermitage,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a fost agresat de un individ, marti, in cursul unei deplasari, iar agentii serviciilor de securitate au anuntat retinerea a doi suspecti dupa incident.

- Trei barbati care ar fi sechestrat si agresat un tanar in varsta de 19 ani, din cauza unor datorii, au fost retinuti de politisti si vor fi prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva, ei fiind cercetati pentru lipsire de libertate in mod ilegal si lovire sau alte violente, potrivit…

- Șase barbați, cu varstele cuprinse intre 22 și 52 de ani, domiciliați temporar in municipiul Chișinau, au fost reținuți, fiind suspectați de cultivarea plantelor de canepa și comercializarea mugurilor de canabis și a marijuanei.