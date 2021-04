De mâine, 5 aprilie 2021, filiala USR-PLUS Aiud se mută în sediu nou

Filiala USR-PLUS Aiud anunță că începând de mâine, 5 aprilie 2021, are un nou sediu, situat în strada Cuza Voda, Nr. 18. „Începând de mâine, 5 aprilie 2021, filiala locală a Alianței USR PLUS Aiud are un nou sediu situat pe strada Cuza Vodă, numărul 18. Pe această… [citeste mai departe]