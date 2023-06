Stiri pe aceeasi tema

- Peste 15.000 de persoane din educatie, dintre care 10.000 de cadre didactice, au renuntat la greva dupa adoptarea ordonantei care prevede majorari salariale, a declarat marti ministrul Educatiei, Ligia Deca, intr-o conferinta de presa.

- Ministrul Educației, Ligia Deca, susține ca peste 10.000 de cadre didactice au renunțat la greva dupa adoptarea de catre Guvern a ordonanței care prevede creșterea salariilor in invațamant. „Putem anunța ca de la momentul adoptarii ordonanței pana astazi avem circa 15.000 de persoane care lucreaza in…

- Parinții elevilor din clasele terminale cer organizarea Evaluarii Naționale și Bacalaureatului la datele fixate și au lansat o petiție online. „NU folosiți elevii ca moneda de schimb!” este mesajul prin care parinții vor sa convinga profesorii sa respecte calendarul examenelor naționale. Chiar daca…

- IMPLICARE… Astazi, Școala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu” din municipiul Huși a fost gazda unui simpozion internațional, dedicat nevoii de perfecționare in domeniul digital, pentru ca fiecare cadru didactic sa poata pune tehnologia in slujba educației copiilor. Cu un nume sugestiv, „Educația digitala,…

- Greva din invațamant continua, negocierile neavand rezultatul dorit de personalul didactic și nedidactic. Astazi, in județul Bistrița Nasaud, 20 de unitați de invațamant și-au suspendat TOTAL activitatea. Peste 56 % din personalul unitaților de invațamant din județ au decis sa participe la greva. Ieri,…

- Salariile mici din invațamant ii determina pe tineri sa ocoleasca profesia de cadru didactic, iar viitorul este sumbru, afirma liderul de sindicat Marius Nistor, la podcastul Digi Context. Majorarea salariilor este unul dintre motivele pentru care sindicaliștii din educație intra in greva de luni, 22…

- Ligia Deca, ministrul Educației, a vorbit, marți, la Comisia de Invațamant de la Camera, despre salarizarea profesorilor, dar și despre deficitul inregistrat mai ales la științele exacte. Ce soluție a avansat ministrul pentru problema din urma.

- Elevii vor incepe urmatorul an școlar pe 11 septembrie și il vor incheia pe 21 iunie, timp in care vor avea cinci vacanțe, dintre care una in perioada Paștelui ortodox, conform structurii anului școlar 2023-2024, document publicat in Monitorul Oficial si citat de Hotnews. Conform Ordinului ministrului…