- Cristi Valentin Misaila, primarul municipiului Focșani, a anunțat ca va candida la funcția de prim-vicepreședinte al PSD Vrancea, in cadrul Conferinței Județene a PSD Vrancea, care va avea loc astazi. „Am decis sa candidez pentru poziția de prim-vicepreședinte al PSD Vrancea și am convingerea ca o echipa…

- Vlad Petruș, primarul comunei Poiana Cristei, a anunțat in urma cu puțin timp ca un incendiu a izbucnit in padurea de pe raza comunei, mai exact in satul Petreanu. „Apel….de urgența ! La satul Petreanu la nord de Fata Doagelor arde padurea. Fac apel la cetațenii din Mahriu, Petreanu,Taratu, la pompierii…

- Foarte tinerii sportivi de la CS Satori Focșani, pepiniera Secției de Arte marțiale de la CSM Focșani 2007, au concurat sambata, 22 octombrie, la Cupa Hizashi la karate SKDUN, care a avut loc la Dobroiești, Ilfov. Cei 11 karatiști de la Satori au obținut 14 medalii. Rezultate: Cosmin Oprea, locul I…

- SC Beciul Domnesc SA din Vrancea, cu Vinarsul ”JAD”, este marele caștigator al Concursului Național de Vinuri ”Bachus 2022”, care a avut loc, in perioada 21-23 octombrie, la Domeniile Panciu. Intr-un comunicat de presa al Consiliului Județean se arata ca „vinurile din Vrancea au dominat podiumul Concursului…

- La data de 21.10.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala au dispus reținerea pe o perioada de 24 de ore a 4 inculpați, cercetați pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc in forma continuata. In cauza s-a…

