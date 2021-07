Stiri pe aceeasi tema

- Vesti bune pentru intregul personal CFR inclusiv TESA . Toate salariile vor fi platite astazi, 20 iulie. UPDATE Toate salariile, intregului personal CFR inclusiv TESA vor fi platite astazi, 20 iulie.Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a cerut companiilor din sectorul feroviar sa inlature de…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a absorbit, in primele sase luni ale acestui an, fonduri europene in valoare de 2,7 miliarde de lei, in crestere cu 35% fata de aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat, miercuri, ministrul Catalin Drula.

- Drula a precizat ca serul folosit este cel de la Johnson&Johnson, care se administreaza intr-o doza. ”Cabinet de vaccinare non-stop la Aeroportul Henri Coanda. De astazi, pasagerii care tranziteaza Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti se pot vaccina intr-un cabinet special amenajat in zona…

- Pasagerii care tranziteaza Aeroportul International Henri Coanda din Bucuresti se pot vaccina, de miercuri, intr-un cabinet special amenajat in zona publica a aerogarii, a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula, citat de Agerpres . „Cabinet de vaccinare non-stop la Aeroportul Henti Coanda.…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a absorbit, pana pe data 28 aprilie, suma de 1,384 miliarde de lei prin proiecte finantate din fonduri europene, in crestere cu aproape 14% fata de aceeasi perioada din 2020, a anuntat, joi, pe Facebook, ministrul de resort, Catalin Drula. "O veste excelenta,…

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a inițiat astazi procedura de consultare publica cu privire la proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea Statutului Companiei Naționale de Investiții Rutiere – S.A. – CNIR, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența…