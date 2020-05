Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Guvernului a declarat ca tronsonul Iernut – Chetani al autostrazii Transilvania va fi terminat pana cel tarziu la data de 1 iulie. El a mai spus ca in acest moment a fost desemnat constructorul care va executa tronsonul Tțrgu Mureș – Ungheni, urmand sa fie semnat contractul și sa inceapa lucrarile.…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat ca pentru tronsonul Targu Mures - Targu Neamt din Autostrada Unirii este in curs de realizare revizuirea studiului de fezabilitate, obiectivul fiind inceperea licitatiei dupa 1 ianuarie 2021. De asemenea, premierul a spus ca pentru celelalte doua tronsoane din Autostrada…

- Incepand de vineri, 1 mai, compania WizzAir a reluat zborurile dintre capitala Ungariei, Budapesta, și Targu Mureș. ”Astfel, Aeroportul ”Transilvania” este printre primele din țara unde, dupa o pauza de mai multe saptamani din cauza epidemiei COVID-19, sunt repornite cursele regulate de pasageri. Pana…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, a anunțat joi, 30 aprilie, pe pagina sa de Facebook, ca in cursul aceleiași zile 200 de mureșeni s-au imbarcat de la Aeroportul Internațional ”Transilvania” Targu Mureș pentru a pleca la munca sezoniera agricola in Germania. ”Astazi am fost la Aeroportul ”Transilvania”,…

- Aleșii județeni au aprobat joi, 30 aprilie, cu ocazia unei ședințe ordinare de lucru desfașurata online, documentatia tehnico-economica și indicatorii tehnico-economici ai investiției „Modernizarea Aeroportului și includerea obiectivelor din Master-Planul General de Transport”, care vizeaza Aeroportul…

- Doi barbati din Targu Mures care au sarit de pe balcon, sambata, in timp ce se aflau de 11 zile intr-un centru de carantina din Ungheni, judetul Mureș, s-au ales cu dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Dupa mai putin de jumatate de ora, cei doi s-au intors la centrul de carantina, insa…

- Guvernul si-a asumat un calendar de implementare a proiectului autostrazii A8 Ungheni - Iasi - Targu Mures. Potrivit strategiei executivului, ar trebui sa mergem cu masina pe autostrada incepand cu anul 2027. Astfel de termene au mai existat in trecut, la un moment dat, fostul premier Victor Ponta vorbea,…